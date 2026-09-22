Polaris - The Death Of Me (coloured) (0727361535544) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polaris
Альбом (сингл)
The Death Of Me
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715353
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361535544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polaris
Альбом (сингл)
The Death Of Me
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pray For Rain, Hypermania, Masochist, Landmine, Vagabond, Creatures Of Habit, Above My Head, Martyr (waves), All Of This Is Fleeting, The Descent
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Polaris - The Death Of Me (coloured) (0727361535544) виниловая пластинка
«The Death of Me» — второй студийный альбом австралийской группы Polaris в жанре металлкор. Выпущен 21 февраля 2020 года лейблами Resist Records и SharpTone Records. Состав группы Polaris на момент выпуска альбома: Джейми Хейлс (вокал), Джейк Штайнхаузер (вокал, бас), Рик Шнайдер (ритм-гитара), Джеймс Вест (клавишные), Райан Сив (гитара), Даниэль Фурнари (барабаны). Альбом был номинирован на премию ARIA за лучший хард-рок или тяжёлый метал-альбом, а также на премию Rolling Stone Australia Awards в 2021 году. На AIR Awards 2021 года альбом выиграл премию за лучший независимый тяжёлый альбом или EP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361535544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polaris
Альбом (сингл)
The Death Of Me
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pray For Rain, Hypermania, Masochist, Landmine, Vagabond, Creatures Of Habit, Above My Head, Martyr (waves), All Of This Is Fleeting, The Descent
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Death of Me» — второй студийный альбом австралийской группы Polaris в жанре металлкор. Выпущен 21 февраля 2020 года лейблами Resist Records и SharpTone Records. Состав группы Polaris на момент выпуска альбома: Джейми Хейлс (вокал), Джейк Штайнхаузер (вокал, бас), Рик Шнайдер (ритм-гитара), Джеймс Вест (клавишные), Райан Сив (гитара), Даниэль Фурнари (барабаны). Альбом был номинирован на премию ARIA за лучший хард-рок или тяжёлый метал-альбом, а также на премию Rolling Stone Australia Awards в 2021 году. На AIR Awards 2021 года альбом выиграл премию за лучший независимый тяжёлый альбом или EP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Polaris - The Death Of Me (coloured) (0727361535544) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Polaris - The Death Of Me (coloured) (0727361535544) виниловая пластинка