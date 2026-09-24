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Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка

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Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715346
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Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка
2 810 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
New Continent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Continent
Barcode
[8436569195987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tony Bennett–Rags To Riches, Timi Yuro–Hurt, Bobby Darin–Beyond The Sea, Dean Martin–You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Marty Robbins–A White Sport Coat (And A Pink Carnation), Bo Diddley–Road Runner, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side (Part 1), Howlin' Wolf–Smokestack Lightning, The Marvelettes–Please Mr. Postman, John Lee Hooker–Boom Boom, Jerry Vale with Glenn Osser Orchestra*–Al Di La, Eartha Kitt–C'est Si Bon, Johnny Mathis–It's Not For Me To Say, Mina (3
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка

Великолепный лимитированный сборник песен из фильмов Мартина Скорсезе! 27 треков с уникальной обложкой в ??стиле постера к фильму. Мартин Скорсезе, родившийся в 1942 году, — один из крупнейших кинорежиссёров эпохи Нового Голливуда. Благодаря таким фильмам, как «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Бешеный бык» (1980), «Цвет денег» (1986), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995) и «Ирландец» (2019), он получил множество наград, включая премию «Оскар», четыре премии BAFTA, три премии «Эмми», премию «Грэмми» и три премии «Золотой глобус». Здесь представлена ??двадцать одна песня из саундтреков к некоторым из шедевров Скорсезе. «Для меня всё начинается с музыки. И как только я её слышу, я по-настоящему начинаю чувствовать историю». — Мартин Скорсезе

Отзывы о товаре Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
New Continent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Continent
Barcode
[8436569195987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tony Bennett–Rags To Riches, Timi Yuro–Hurt, Bobby Darin–Beyond The Sea, Dean Martin–You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Marty Robbins–A White Sport Coat (And A Pink Carnation), Bo Diddley–Road Runner, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side (Part 1), Howlin' Wolf–Smokestack Lightning, The Marvelettes–Please Mr. Postman, John Lee Hooker–Boom Boom, Jerry Vale with Glenn Osser Orchestra*–Al Di La, Eartha Kitt–C'est Si Bon, Johnny Mathis–It's Not For Me To Say, Mina (3
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Великолепный лимитированный сборник песен из фильмов Мартина Скорсезе! 27 треков с уникальной обложкой в ??стиле постера к фильму. Мартин Скорсезе, родившийся в 1942 году, — один из крупнейших кинорежиссёров эпохи Нового Голливуда. Благодаря таким фильмам, как «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Бешеный бык» (1980), «Цвет денег» (1986), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995) и «Ирландец» (2019), он получил множество наград, включая премию «Оскар», четыре премии BAFTA, три премии «Эмми», премию «Грэмми» и три премии «Золотой глобус». Здесь представлена ??двадцать одна песня из саундтреков к некоторым из шедевров Скорсезе. «Для меня всё начинается с музыки. И как только я её слышу, я по-настоящему начинаю чувствовать историю». — Мартин Скорсезе
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Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка - купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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