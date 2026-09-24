Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Rollin The Dice: Music From The Films Of Martin Scorsese (coloured) (8436569195987) виниловая пластинка
Великолепный лимитированный сборник песен из фильмов Мартина Скорсезе! 27 треков с уникальной обложкой в ??стиле постера к фильму. Мартин Скорсезе, родившийся в 1942 году, — один из крупнейших кинорежиссёров эпохи Нового Голливуда. Благодаря таким фильмам, как «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Бешеный бык» (1980), «Цвет денег» (1986), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995) и «Ирландец» (2019), он получил множество наград, включая премию «Оскар», четыре премии BAFTA, три премии «Эмми», премию «Грэмми» и три премии «Золотой глобус». Здесь представлена ??двадцать одна песня из саундтреков к некоторым из шедевров Скорсезе. «Для меня всё начинается с музыки. И как только я её слышу, я по-настоящему начинаю чувствовать историю». — Мартин Скорсезе
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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