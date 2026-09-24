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A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка

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A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка - фото 1
A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
To Each
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка - фото 1
  • A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715343
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Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863035389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
To Each
Жанр
панк
Трек-лист
Felch, My Spirit, Forced Laugh, Choir, Back To The Start, The Fox, Loss, Oceans, Winter Hill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка

"To Each." - второй альбом и дебютная пластинка английской группы A Certain Ratio, выпущенная в 1981 году на лейбле Factory. Иногда его считают официальным первым альбомом группы. Он был спродюсирован A Certain Ratio и Мартином Ханнеттом. Альбом провел двадцать недель в Независимом чарте Великобритании, заняв первое место. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863035389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
To Each
Жанр
панк
Трек-лист
Felch, My Spirit, Forced Laugh, Choir, Back To The Start, The Fox, Loss, Oceans, Winter Hill
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
"To Each." - второй альбом и дебютная пластинка английской группы A Certain Ratio, выпущенная в 1981 году на лейбле Factory. Иногда его считают официальным первым альбомом группы. Он был спродюсирован A Certain Ratio и Мартином Ханнеттом. Альбом провел двадцать недель в Независимом чарте Великобритании, заняв первое место. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.


Теги товара: Limited Edition
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