A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка
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Описание товара A Certain Ratio - To Each (coloured) (5400863035389) виниловая пластинка
"To Each." - второй альбом и дебютная пластинка английской группы A Certain Ratio, выпущенная в 1981 году на лейбле Factory. Иногда его считают официальным первым альбомом группы. Он был спродюсирован A Certain Ratio и Мартином Ханнеттом. Альбом провел двадцать недель в Независимом чарте Великобритании, заняв первое место. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, "All Night Party", в 1979 году, а затем дебютный альбом, "The Graveyard and the Ballroom", в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая "To Each." (1981), "Sextet" (1982) и "I'd Like To See You Again" (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая "Up in Downsville" (1992), "Change the Station" (1997) и "Mind Made Up" (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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