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OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка

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OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Brutalist
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0198028794718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Brutalist
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture (Ship), Overture (L?szl?), Overture (Bus), Chair, Van Buren's Estate, Library, Jazz Club, Porn, Monologue, Up The Hill, Pennsylvania, Bicycle, Steel, Intermission, Erzs?bet, Handjob, Bath, Building Site, Ribbon Cutting, Picnic By The Lake, Gordon's Dinner, Looking At You, Vidui, New York, Stairs, Carrara, Marble, Tunnel, Construction, Heroin, Search Party, Epilogue (Venice)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture (Ship), Overture (L?szl?), Overture (Bus), Chair, Van Buren's Estate, Library, Jazz Club, Porn, Monologue, Up The Hill, Pennsylvania, Bicycle, Steel, Intermission, Erzs?bet, Handjob, Bath, Building Site, Ribbon Cutting, Picnic By The Lake, Gordon's Dinner, Looking At You, Vidui, New York, Stairs, Carrara, Marble, Tunnel, Construction, Heroin, Search Party, Epilogue (Venice)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0198028794718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Brutalist
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture (Ship), Overture (L?szl?), Overture (Bus), Chair, Van Buren's Estate, Library, Jazz Club, Porn, Monologue, Up The Hill, Pennsylvania, Bicycle, Steel, Intermission, Erzs?bet, Handjob, Bath, Building Site, Ribbon Cutting, Picnic By The Lake, Gordon's Dinner, Looking At You, Vidui, New York, Stairs, Carrara, Marble, Tunnel, Construction, Heroin, Search Party, Epilogue (Venice)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture (Ship), Overture (L?szl?), Overture (Bus), Chair, Van Buren's Estate, Library, Jazz Club, Porn, Monologue, Up The Hill, Pennsylvania, Bicycle, Steel, Intermission, Erzs?bet, Handjob, Bath, Building Site, Ribbon Cutting, Picnic By The Lake, Gordon's Dinner, Looking At You, Vidui, New York, Stairs, Carrara, Marble, Tunnel, Construction, Heroin, Search Party, Epilogue (Venice)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Brutalist (Daniel Blumberg) (0198028794718) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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