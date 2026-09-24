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Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 4
Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615016430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Трек-лист
MAD, Mirrors, 81 Special, Raccons, Avalanches, Reverse, Fool, Spirits, Blonde Dynamite, Portobello, City Cook, Villa Rose
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка

На протяжении всей своей карьеры Caravan Palace неизменно бросали вызов музыкальным условностям и жанрам, формируя свой не поддающийся классификации гибридный поп-звук. Благодаря поддержке множества сообществ (танцоров, гимнастов, геймеров, видеоаниматоров.), превративших их песни в вирусные хиты, группа добилась невероятного успеха, набрав несколько миллиардов прослушиваний на всех платформах, а также получив платиновый статус сингла RIAA «Lone Digger». Их самобытные саундскейпы сочетают в себе редкое сочетание нестандартности и коммерческой составляющей

Отзывы о товаре Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615016430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Трек-лист
MAD, Mirrors, 81 Special, Raccons, Avalanches, Reverse, Fool, Spirits, Blonde Dynamite, Portobello, City Cook, Villa Rose
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На протяжении всей своей карьеры Caravan Palace неизменно бросали вызов музыкальным условностям и жанрам, формируя свой не поддающийся классификации гибридный поп-звук. Благодаря поддержке множества сообществ (танцоров, гимнастов, геймеров, видеоаниматоров.), превративших их песни в вирусные хиты, группа добилась невероятного успеха, набрав несколько миллиардов прослушиваний на всех платформах, а также получив платиновый статус сингла RIAA «Lone Digger». Их самобытные саундскейпы сочетают в себе редкое сочетание нестандартности и коммерческой составляющей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (coloured) (0813615016430) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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