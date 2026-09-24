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Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка

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Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 1
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 2
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 3
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 4
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 5
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 6
Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Traum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 1
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 2
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 3
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 4
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 5
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 6
  • Paysage D&#039;Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609723]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Traum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dans Le R?ve Lucide, Im Kaelteschauer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dans Le R?ve Lucide, Im Kaelteschauer



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609723]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Im Traum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dans Le R?ve Lucide, Im Kaelteschauer
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dans Le R?ve Lucide, Im Kaelteschauer


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paysage D'Hiver - Im Traum (EP) (V10) (0884388609723) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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