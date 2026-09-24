Top.Mail.Ru
Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
Sex & Food
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - Sex &amp; Food (0656605232218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715301
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605232218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
Sex & Food
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A God Called Hubris, Major League Chemicals, Ministry Of Alienation, Hunnybee, Chronos Feasts On His Children, American Guilt, The Internet Of Love (That Way), Everyone Acts Crazy Nowadays, This Doomsday, How Many Zeros, Not In Love We're Just High, If You're Going To Break Yourself
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A God Called Hubris, Major League Chemicals, Ministry Of Alienation, Hunnybee, Chronos Feasts On His Children, American Guilt, The Internet Of Love (That Way), Everyone Acts Crazy Nowadays, This Doomsday, How Many Zeros, Not In Love We're Just High, If You're Going To Break Yourself



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605232218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
Sex & Food
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A God Called Hubris, Major League Chemicals, Ministry Of Alienation, Hunnybee, Chronos Feasts On His Children, American Guilt, The Internet Of Love (That Way), Everyone Acts Crazy Nowadays, This Doomsday, How Many Zeros, Not In Love We're Just High, If You're Going To Break Yourself
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A God Called Hubris, Major League Chemicals, Ministry Of Alienation, Hunnybee, Chronos Feasts On His Children, American Guilt, The Internet Of Love (That Way), Everyone Acts Crazy Nowadays, This Doomsday, How Many Zeros, Not In Love We're Just High, If You're Going To Break Yourself


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food (0656605232218) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...