Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creep (Acoustic Version), Crazy On You, Since You Been Gone, In The Meantime, Reasons, Do You Realize??, We Care A Lot, Koinu No Carnival (From “Minute Waltz”), I'm Always Chasing Rainbows, San Francisco, Poor Girl, This Is The Day, No Sleep Till Brooklyn, Dog Days Are Over, Badlands, I Will Dare, Come And Get Your Love

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creep (Acoustic Version), Crazy On You, Since You Been Gone, In The Meantime, Reasons, Do You Realize??, We Care A Lot, Koinu No Carnival (From “Minute Waltz”), I'm Always Chasing Rainbows, San Francisco, Poor Girl, This Is The Day, No Sleep Till Brooklyn, Dog Days Are Over, Badlands, I Will Dare, Come And Get Your Love

OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Various Artists) (coloured) (0050087520755) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.