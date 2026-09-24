Top.Mail.Ru
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 6
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087468217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Fox On The Run, Lake Shore Drive, The Chain, Bring It On Home To Me, Southern Nights, My Sweet Lord, Brandy (You're A Fine Gril), Come A Little Bit Closer, Wham Bam Shang-A-Lang, Surrender, Father And Son, Flash Light, Guardians Inferno
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Blue Sky, Fox On The Run, Lake Shore Drive, The Chain, Bring It On Home To Me, Southern Nights, My Sweet Lord, Brandy (You're A Fine Gril), Come A Little Bit Closer, Wham Bam Shang-A-Lang, Surrender, Father And Son, Flash Light, Guardians Inferno

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087468217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mr. Blue Sky, Fox On The Run, Lake Shore Drive, The Chain, Bring It On Home To Me, Southern Nights, My Sweet Lord, Brandy (You're A Fine Gril), Come A Little Bit Closer, Wham Bam Shang-A-Lang, Surrender, Father And Son, Flash Light, Guardians Inferno
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Blue Sky, Fox On The Run, Lake Shore Drive, The Chain, Bring It On Home To Me, Southern Nights, My Sweet Lord, Brandy (You're A Fine Gril), Come A Little Bit Closer, Wham Bam Shang-A-Lang, Surrender, Father And Son, Flash Light, Guardians Inferno
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (picture) (0050087468217) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...