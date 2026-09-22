OST - Avatar: The Way Of Water (Simon Franglen) (coloured) (0050087522599) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Avatar: The Way Of Water
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715289
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087522599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Avatar: The Way Of Water
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Songcord, Into the Water, Leaving Home, The Way of Water, Payakan, Friends, Kids in Peril, The Tulkun Return, Na'vi Attack, Bad Parents, From Darkness to Light, The Spirit Tree, Nothing is Lost (You Give Me Strength)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Avatar: The Way Of Water (Simon Franglen) (coloured) (0050087522599) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Songcord, Into the Water, Leaving Home, The Way of Water, Payakan, Friends, Kids in Peril, The Tulkun Return, Na'vi Attack, Bad Parents, From Darkness to Light, The Spirit Tree, Nothing is Lost (You Give Me Strength)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087522599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Avatar: The Way Of Water
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Songcord, Into the Water, Leaving Home, The Way of Water, Payakan, Friends, Kids in Peril, The Tulkun Return, Na'vi Attack, Bad Parents, From Darkness to Light, The Spirit Tree, Nothing is Lost (You Give Me Strength)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Songcord, Into the Water, Leaving Home, The Way of Water, Payakan, Friends, Kids in Peril, The Tulkun Return, Na'vi Attack, Bad Parents, From Darkness to Light, The Spirit Tree, Nothing is Lost (You Give Me Strength)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Avatar: The Way Of Water (Simon Franglen) (coloured) (0050087522599) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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