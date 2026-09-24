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PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка

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PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка - фото 1
PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PJ Morton
Альбом (сингл)
Cape Town To Cairo
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка - фото 1
  • PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715275
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Empire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Empire
Barcode
[0697560816471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PJ Morton
Альбом (сингл)
Cape Town To Cairo
Жанр
Soul
Трек-лист
Smoke and mirrors, Count on me, Please be good, Who you are, Thank you, I found you, All the dreamers, Home again, Simunye (we are one)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка

«Cape Town to Cairo» — сборник песен американского рэпера, сочинённых в африканских странах: ЮАР, Нигерии, Гане и Египте. В окружении таких соавторов, как Fireboy DML, M?d? Kuti, Asa, Ndabo Zulu и Soweto Spiritual Singers, а также продюсеров, таких как P.Priime и The Cavemen, собственной концертной группы и местных музыкантов, P.J Morton использовал музыку в качестве своего общего языка. Ни один из треков не был написан до его прибытия или после его отъезда, а аранжировки демонстрируют как традиционные жанры этих стран, так и врожденные стилистические инстинкты, сделавшие Мортона пятикратным обладателем премии «Грэмми» и 20-кратным номинантом на эту премию, будь то его соул, R&B и госпел или поп-музыка, которую он оттачивал, будучи участником Maroon 5. Как афроамериканец, никогда не бывавший в Африке, я знал, что меня там ждёт нечто особенное. Поэтому я поставил себе задачу записать полноценный альбом за месяц, но также сказал себе: если я поеду в Африку, я хочу увидеть её своими глазами. Мы создавали музыку, но также заводили знакомства. Мы нашли новых друзей, и это только начало.



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Empire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Empire
Barcode
[0697560816471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PJ Morton
Альбом (сингл)
Cape Town To Cairo
Жанр
Soul
Трек-лист
Smoke and mirrors, Count on me, Please be good, Who you are, Thank you, I found you, All the dreamers, Home again, Simunye (we are one)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Cape Town to Cairo» — сборник песен американского рэпера, сочинённых в африканских странах: ЮАР, Нигерии, Гане и Египте. В окружении таких соавторов, как Fireboy DML, M?d? Kuti, Asa, Ndabo Zulu и Soweto Spiritual Singers, а также продюсеров, таких как P.Priime и The Cavemen, собственной концертной группы и местных музыкантов, P.J Morton использовал музыку в качестве своего общего языка. Ни один из треков не был написан до его прибытия или после его отъезда, а аранжировки демонстрируют как традиционные жанры этих стран, так и врожденные стилистические инстинкты, сделавшие Мортона пятикратным обладателем премии «Грэмми» и 20-кратным номинантом на эту премию, будь то его соул, R&B и госпел или поп-музыка, которую он оттачивал, будучи участником Maroon 5. Как афроамериканец, никогда не бывавший в Африке, я знал, что меня там ждёт нечто особенное. Поэтому я поставил себе задачу записать полноценный альбом за месяц, но также сказал себе: если я поеду в Африку, я хочу увидеть её своими глазами. Мы создавали музыку, но также заводили знакомства. Мы нашли новых друзей, и это только начало.


Теги товара: Соул
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Доставка
Отзывы


PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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