Top.Mail.Ru
Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка - фото 1
Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
The Surface Seems So Far
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка - фото 1
  • Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715263
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072626812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
The Surface Seems So Far
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Judas Mind, Illusion, Beneath The Veil, Semblance Of Me, Walls Come Down, Try To Heal, Paint The World, Same Mistakes, Lost All Control, Dead On The Vine, Regret
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка

Seether, известные своими гимнами, такими как «Broken», «Fake It» и «Words as Weapons», вернулись в 2024 году с «The Surface Seems So Far», представляющем собой характерную смесь агрессии и самоанализа. Издание на цветном виниле. Пять золотых и платиновых альбомов и два десятка хитов Billboard Rock Airplay Top 10 позже, Seether так же ярки и актуальны, как и прежде, на их девятой студийной записи «The Surface Seems So Far». Треклист нового альбома — продолжение "Si Vis Pacem, Para Bellum" 2020 года, давшего три хита No. 1 - задает тон честному и захватывающему путешествию по темам меланхолии («Regret»), саморефлексии («Same Mistakes») и чистых эмоций («Dead on the Vine»). Морган и его товарищи по группе — Дейл Стюарт (бас), Джон Хамфри (ударные) и Кори Лоури (гитара) — достойно пополнили впечатляющий каталог Seether. Продюсером альбома выступил опытный продюсер Мэтт Хайд (Deftones, Slayer). Будучи общеизвестным маяком в море пустых поп-звезд и созвучных групп, Seether выступает за страсть и подлинность. Выдерживая штормы меняющихся тенденций и развивающейся музыкальной индустрии, волнующие песни группы поднимаются над шумом.

Отзывы о товаре Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072626812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
The Surface Seems So Far
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Judas Mind, Illusion, Beneath The Veil, Semblance Of Me, Walls Come Down, Try To Heal, Paint The World, Same Mistakes, Lost All Control, Dead On The Vine, Regret
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Seether, известные своими гимнами, такими как «Broken», «Fake It» и «Words as Weapons», вернулись в 2024 году с «The Surface Seems So Far», представляющем собой характерную смесь агрессии и самоанализа. Издание на цветном виниле. Пять золотых и платиновых альбомов и два десятка хитов Billboard Rock Airplay Top 10 позже, Seether так же ярки и актуальны, как и прежде, на их девятой студийной записи «The Surface Seems So Far». Треклист нового альбома — продолжение "Si Vis Pacem, Para Bellum" 2020 года, давшего три хита No. 1 - задает тон честному и захватывающему путешествию по темам меланхолии («Regret»), саморефлексии («Same Mistakes») и чистых эмоций («Dead on the Vine»). Морган и его товарищи по группе — Дейл Стюарт (бас), Джон Хамфри (ударные) и Кори Лоури (гитара) — достойно пополнили впечатляющий каталог Seether. Продюсером альбома выступил опытный продюсер Мэтт Хайд (Deftones, Slayer). Будучи общеизвестным маяком в море пустых поп-звезд и созвучных групп, Seether выступает за страсть и подлинность. Выдерживая штормы меняющихся тенденций и развивающейся музыкальной индустрии, волнующие песни группы поднимаются над шумом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...