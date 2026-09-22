Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Seether - The Surface Seems So Far (coloured) (0888072626812) виниловая пластинка
Seether, известные своими гимнами, такими как «Broken», «Fake It» и «Words as Weapons», вернулись в 2024 году с «The Surface Seems So Far», представляющем собой характерную смесь агрессии и самоанализа. Издание на цветном виниле. Пять золотых и платиновых альбомов и два десятка хитов Billboard Rock Airplay Top 10 позже, Seether так же ярки и актуальны, как и прежде, на их девятой студийной записи «The Surface Seems So Far». Треклист нового альбома — продолжение "Si Vis Pacem, Para Bellum" 2020 года, давшего три хита No. 1 - задает тон честному и захватывающему путешествию по темам меланхолии («Regret»), саморефлексии («Same Mistakes») и чистых эмоций («Dead on the Vine»). Морган и его товарищи по группе — Дейл Стюарт (бас), Джон Хамфри (ударные) и Кори Лоури (гитара) — достойно пополнили впечатляющий каталог Seether. Продюсером альбома выступил опытный продюсер Мэтт Хайд (Deftones, Slayer). Будучи общеизвестным маяком в море пустых поп-звезд и созвучных групп, Seether выступает за страсть и подлинность. Выдерживая штормы меняющихся тенденций и развивающейся музыкальной индустрии, волнующие песни группы поднимаются над шумом.
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