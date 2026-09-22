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Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка

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Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 1
Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 2
Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 3
Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 4
Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 5
Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Si Vis Pacem Para Bellum
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 1
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 2
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 3
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 4
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 5
  • Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715262
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072198579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Si Vis Pacem Para Bellum
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dead And Done, Bruised And Bloodied, Wasteland, Dangerous, Liar, Can't Go Wrong, Buried In The Sand, Let It Go, Failure, Beg, Drift Away, Pride Before The Fall, Written In Stone
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка

Альбом американской альтернативной рок-группы. Спустя три года после тепло принятого критиками "Poison The Parish" Seether возвращаются с альбомом, название которого переводится с латыни, как "Хочешь мира – готовься к войне". 13 новых треков группы – это первобытная смесь эйфории и горести, отличной иллюстрацией которой является первый сингл "Dangerous".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Seether - Si Vis Pacem Para Bellum (coloured) (0888072198579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072198579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Si Vis Pacem Para Bellum
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dead And Done, Bruised And Bloodied, Wasteland, Dangerous, Liar, Can't Go Wrong, Buried In The Sand, Let It Go, Failure, Beg, Drift Away, Pride Before The Fall, Written In Stone
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американской альтернативной рок-группы. Спустя три года после тепло принятого критиками "Poison The Parish" Seether возвращаются с альбомом, название которого переводится с латыни, как "Хочешь мира – готовься к войне". 13 новых треков группы – это первобытная смесь эйфории и горести, отличной иллюстрацией которой является первый сингл "Dangerous".


Теги товара: Limited Edition
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