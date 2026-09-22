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Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 6
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 7
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 8
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 9
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 10
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 11
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 12
Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
At The Royal Albert Hall, 1970
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 6
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 7
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 8
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 9
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 10
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 11
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 12
  • Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715258
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Загружаем...
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Загружаем...
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Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072437265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
At The Royal Albert Hall, 1970
Жанр
Кантри
Трек-лист
Born On The Bayou, Green River, Tombstone Shadow, Travelin' Band, Fortunate Son, Commotion, Midnight Special, Bad Moon Rising, Proud Mary, The Night Time Is The Right Time, Good Golly Miss Molly, Keep On Chooglin'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Born On The Bayou, Green River, Tombstone Shadow, Travelin' Band, Fortunate Son, Commotion, Midnight Special, Bad Moon Rising, Proud Mary, The Night Time Is The Right Time, Good Golly Miss Molly, Keep On Chooglin'



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072437265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
At The Royal Albert Hall, 1970
Жанр
Кантри
Трек-лист
Born On The Bayou, Green River, Tombstone Shadow, Travelin' Band, Fortunate Son, Commotion, Midnight Special, Bad Moon Rising, Proud Mary, The Night Time Is The Right Time, Good Golly Miss Molly, Keep On Chooglin'
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Born On The Bayou, Green River, Tombstone Shadow, Travelin' Band, Fortunate Son, Commotion, Midnight Special, Bad Moon Rising, Proud Mary, The Night Time Is The Right Time, Good Golly Miss Molly, Keep On Chooglin'


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - At The Royal Albert Hall, 1970 (coloured) (0888072437265) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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