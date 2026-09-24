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Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка

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Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 1
Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 2
Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
X Rated
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715251
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466197314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
X Rated
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bump 'n' Grind, Fightin' Cock, Highway Pirate, Strong Enough To Be Gentle, Flesh Needs Flesh, Wild Men From The Mountains, High Flyer, Ace In The Hole, Too Hot To Stop
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка

Переиздание на виниле шумного студийного альбома 1975 года от крутых ребят южного рока Black Oak Arkansas!. В альбоме представлены фирменные гитарные риффы группы, созданные Рики Ли Рейнольдсом, и непревзойденное вокальное мастерство Джима «Денди» Мангрума! Эта жемчужина не издавалась на виниле с начала 80-х!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466197314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
X Rated
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bump 'n' Grind, Fightin' Cock, Highway Pirate, Strong Enough To Be Gentle, Flesh Needs Flesh, Wild Men From The Mountains, High Flyer, Ace In The Hole, Too Hot To Stop
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле шумного студийного альбома 1975 года от крутых ребят южного рока Black Oak Arkansas!. В альбоме представлены фирменные гитарные риффы группы, созданные Рики Ли Рейнольдсом, и непревзойденное вокальное мастерство Джима «Денди» Мангрума! Эта жемчужина не издавалась на виниле с начала 80-х!


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Oak Arkansas - X Rated (coloured) (0889466197314) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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