Top.Mail.Ru
Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Race With The Devil
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466521515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Race With The Devil
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Race With The Devil, Freedom, One Night Stand, Daisy, Rainbow, Feels So Good, Your Own Kind, Not Fade Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка

Виниловое переиздание важнейшего альбома 1977 года от королей южного рока Black Oak Arkansas!

Отзывы о товаре Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466521515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Race With The Devil
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Race With The Devil, Freedom, One Night Stand, Daisy, Rainbow, Feels So Good, Your Own Kind, Not Fade Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловое переиздание важнейшего альбома 1977 года от королей южного рока Black Oak Arkansas!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Oak Arkansas - Race With The Devil (0889466521515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...