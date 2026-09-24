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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка

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Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 1
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 2
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 3
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 4
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 5
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 6
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 7
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 8
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 9
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 10
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 11
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 12
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 13
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 9
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 10
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 11
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 12
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 13
  • Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715243
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078208]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 3
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078208]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 3
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка – стоимость товара 5130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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