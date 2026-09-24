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Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка

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Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 1
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 2
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 3
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 4
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 5
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 6
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 7
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 8
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 9
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 10
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 11
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 12
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 13
Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Splendour Of Fear
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 9
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 10
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 11
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 12
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 13
  • Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078109]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Splendour Of Fear
Жанр
панк
Трек-лист
RED INDIANS, THE WORLD IS AS SOFT AS LACE, THE OPTIMIST AND THE POET, MEXICAN BANDITS, THE STAGNANT POOL, A PREACHER IN NEW ENGLAND, TRAILS OF COLOUR DISSOLVE, MY FACE IS ON FIRE
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 2
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: RED INDIANS, THE WORLD IS AS SOFT AS LACE, THE OPTIMIST AND THE POET, MEXICAN BANDITS, THE STAGNANT POOL, A PREACHER IN NEW ENGLAND, TRAILS OF COLOUR DISSOLVE, MY FACE IS ON FIRE



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078109]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Splendour Of Fear
Жанр
панк
Трек-лист
RED INDIANS, THE WORLD IS AS SOFT AS LACE, THE OPTIMIST AND THE POET, MEXICAN BANDITS, THE STAGNANT POOL, A PREACHER IN NEW ENGLAND, TRAILS OF COLOUR DISSOLVE, MY FACE IS ON FIRE
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 2
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: RED INDIANS, THE WORLD IS AS SOFT AS LACE, THE OPTIMIST AND THE POET, MEXICAN BANDITS, THE STAGNANT POOL, A PREACHER IN NEW ENGLAND, TRAILS OF COLOUR DISSOLVE, MY FACE IS ON FIRE


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - The Splendour Of Fear (V7) (Box) (5013929078109) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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