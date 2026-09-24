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Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка

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Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 1
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 2
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 3
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 4
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 5
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Pictorial Jackson Review
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Pictorial Jackson Review
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Apple Boutique, Ivory Past, Until The Fools Get Wise, How Spook Got Her Man, Bitter End, Tuesday's Secret, Christopher Street, Jewels Are Set In Crowns, Under A Pale Light, Don't Die On My Doorstep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apple Boutique, Ivory Past, Until The Fools Get Wise, How Spook Got Her Man, Bitter End, Tuesday's Secret, Christopher Street, Jewels Are Set In Crowns, Under A Pale Light, Don't Die On My Doorstep

Отзывы о товаре Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Pictorial Jackson Review
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Apple Boutique, Ivory Past, Until The Fools Get Wise, How Spook Got Her Man, Bitter End, Tuesday's Secret, Christopher Street, Jewels Are Set In Crowns, Under A Pale Light, Don't Die On My Doorstep
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apple Boutique, Ivory Past, Until The Fools Get Wise, How Spook Got Her Man, Bitter End, Tuesday's Secret, Christopher Street, Jewels Are Set In Crowns, Under A Pale Light, Don't Die On My Doorstep
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - The Pictorial Jackson Review (5013929078710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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