Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 715239
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078000]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 1
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078000]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 1
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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