Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (coloured) (0602438241965) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 715233
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2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602438241965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Tradition, Bells In Santa Fe, Easier Than Lying, Lilith, Girl Is A Gun, You Asked For This, Darling, 1121, Honey, Whispers, I Am Not A Woman, I’m A God, The Lighthouse, Ya’aburnee
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (coloured) (0602438241965) виниловая пластинка
Американская певица Холзи объявила о выходе своего четвёртого студийного альбома и показала его обложку. Релиз пластинки If I Can’t Have Love, I Want Power состоится 27 августа 2021 года. Обложка альбома вдохновлена образами эпохи Возрождения — певица посвятила новую работу теме беременности и родов. Сейчас Холзи сама ждёт первого ребёнка, до этого у исполнительницы случались выкидыши. «Этот альбом — концептуальный. Он о радостях и ужасах беременности и рождения ребёнка. Для меня было очень важно, чтобы обложка отражала то, через что я прошла в последние несколько месяцев». Трек-лист альбома пока держится в секрете, но одно только имя продюсера привлекло немало внимания – им стал фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602438241965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Tradition, Bells In Santa Fe, Easier Than Lying, Lilith, Girl Is A Gun, You Asked For This, Darling, 1121, Honey, Whispers, I Am Not A Woman, I’m A God, The Lighthouse, Ya’aburnee
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Американская певица Холзи объявила о выходе своего четвёртого студийного альбома и показала его обложку. Релиз пластинки If I Can’t Have Love, I Want Power состоится 27 августа 2021 года. Обложка альбома вдохновлена образами эпохи Возрождения — певица посвятила новую работу теме беременности и родов. Сейчас Холзи сама ждёт первого ребёнка, до этого у исполнительницы случались выкидыши. «Этот альбом — концептуальный. Он о радостях и ужасах беременности и рождения ребёнка. Для меня было очень важно, чтобы обложка отражала то, через что я прошла в последние несколько месяцев». Трек-лист альбома пока держится в секрете, но одно только имя продюсера привлекло немало внимания – им стал фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (coloured) (0602438241965) виниловая пластинка – стоимость товара 2460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (coloured) (0602438241965) виниловая пластинка