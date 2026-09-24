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Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка

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Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 1
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 2
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 3
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 4
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 5
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 6
Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
Let's Cheers To This
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 1
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 2
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 3
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 4
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 5
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 6
  • Sleeping With Sirens - Let&#039;s Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964162318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
Let's Cheers To This
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Do It Now Remember It Later, If You Can't Hang, Who Are You Now, Four Corners And Two Sides, A Trophy Father's Trophy Son, Fire, Tally It Up: Settle The Score, Your Nickel Ain't Like My Dime, Postcards And Polaroids, All My Heart, Let's Cheers To This
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка

Второй альбом культовой группы, включающий хиты « If You Can't Hang » и « Do It Now Remember It Later ». Первоначально выпущен в 2011 году.

Отзывы о товаре Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964162318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
Let's Cheers To This
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Do It Now Remember It Later, If You Can't Hang, Who Are You Now, Four Corners And Two Sides, A Trophy Father's Trophy Son, Fire, Tally It Up: Settle The Score, Your Nickel Ain't Like My Dime, Postcards And Polaroids, All My Heart, Let's Cheers To This
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Второй альбом культовой группы, включающий хиты « If You Can't Hang » и « Do It Now Remember It Later ». Первоначально выпущен в 2011 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleeping With Sirens - Let's Cheers To This (coloured) (4099964162318) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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