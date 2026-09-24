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Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка

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Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 1
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 2
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 3
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 4
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 5
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 6
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 7
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 8
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 9
Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 1
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 2
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 3
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 4
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 5
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 6
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 7
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 8
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 9
  • Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964162332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Scene One - James Dean & Audrey Hepburn, Scene Two - Roger Rabbit, Scene Three - Stomach Tied In Knots, Scene Four - Don't You Ever Forget About Me, Scene Five - With Ears To See And Eyes To Hear
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка

Выпущенный в 2012 году первый и единственный акустический мини-альбом культовой группы, включающий хиты «Scene One – James Dean & Audrey Hepburn» и «Scene Two – Roger Rabbit», на фиолетовом виниле с синими брызгами.

Отзывы о товаре Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964162332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Scene One - James Dean & Audrey Hepburn, Scene Two - Roger Rabbit, Scene Three - Stomach Tied In Knots, Scene Four - Don't You Ever Forget About Me, Scene Five - With Ears To See And Eyes To Hear
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Выпущенный в 2012 году первый и единственный акустический мини-альбом культовой группы, включающий хиты «Scene One – James Dean & Audrey Hepburn» и «Scene Two – Roger Rabbit», на фиолетовом виниле с синими брызгами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleeping With Sirens - If You Were A Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP) (coloured) (4099964162332) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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