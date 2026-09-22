Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С)

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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x25 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715203
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Автопроигрыватель Урал Молот АРС-МТ 111С выполнена в черном корпусе и соответствует типоразмеру 1 DIN. Модель поддерживает 4-канальное звучание, работает с динамиками общей мощностью 100 Вт (по 25 Вт на каждый из динамиков).
Поддержка Bluetooth расширяет функционал автомагнитолы Урал Молот АРС-МТ 111С. Вы можете подключить к ней смартфон для прослушивания готовых плейлистов или звонков в режиме «hands-free». Принимая звонки, вы освобождаете руки и не нарушаете ПДД. FM-приемник позволяет переключаться на радиоэфир для получения актуальной информации. Наличие эквалайзера дает возможность настраивать звучание в зависимости от жанра или личных предпочтений. Прибор с RCA-выходами имеет входы AUX и USB на лицевой панели. Украшением устройства служит голубая подсветка. Она активируется при включении автомагнитолы.
Автопроигрыватель Урал Молот АРС-МТ 111С выполнена в черном корпусе и соответствует типоразмеру 1 DIN. Модель поддерживает 4-канальное звучание, работает с динамиками общей мощностью 100 Вт (по 25 Вт на каждый из динамиков).
Поддержка Bluetooth расширяет функционал автомагнитолы Урал Молот АРС-МТ 111С. Вы можете подключить к ней смартфон для прослушивания готовых плейлистов или звонков в режиме «hands-free». Принимая звонки, вы освобождаете руки и не нарушаете ПДД. FM-приемник позволяет переключаться на радиоэфир для получения актуальной информации. Наличие эквалайзера дает возможность настраивать звучание в зависимости от жанра или личных предпочтений. Прибор с RCA-выходами имеет входы AUX и USB на лицевой панели. Украшением устройства служит голубая подсветка. Она активируется при включении автомагнитолы.
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - данный товар вы можете купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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