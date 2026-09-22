Сабвуфер автомобильный Ural ЧЕ ГЕВАРА 300Вт активный (30см/12")
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715193
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Особенности
Выносной регулятор баса и провода для подключения – в комплекте
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52.5
Размеры в упаковке, см
63х45х43
Вес, кг.
4
Описание товара Сабвуфер автомобильный Ural ЧЕ ГЕВАРА 300Вт активный (30см/12")
Описание
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Особенности
Выносной регулятор баса и провода для подключения – в комплекте
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52.5
Описание
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Сабвуфер автомобильный Ural ЧЕ ГЕВАРА 300Вт активный (30см/12") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сабвуфер автомобильный Ural ЧЕ ГЕВАРА 300Вт активный (30см/12")