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Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 15
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 16
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 17
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 18
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 19
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 20
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 21
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 22
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 23
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 24
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 25
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 26
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 27
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 28
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 2
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 3
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 4
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 5
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 6
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 7
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 8
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 10
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 11
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 12
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 13
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 14
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 15
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 16
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 17
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 18
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 19
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 20
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 21
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 22
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 23
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 24
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 25
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 26
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 27
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 28
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715186
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Характеристики

Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
330

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223

Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223



Теги товара: , С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223




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Характеристики
Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223


Теги товара: , С микрофоном, Мини
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Отзывы


Видеорегистратор Digma FreeDrive 402W черный 8Mpix 2160x3840 170гр. SA 223 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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