Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет
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Характеристики
Описание товара Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет
Armytek Buckler M1 — профессиональный пистолетный фонарь с 700 лм белого света с широким углом засветки и большим центральным пятном с дальностью до 105 метров. Фонарь крепится на стандартную планку Picatinny, предусмотренную на некоторых моделях пистолетов под дульным срезом. Фонарь оснащён корпусом из авиационного алюминия 6061-T6 с премиальным матовым небликующим чёрным анодированием III типа 400HV с магнитным портом для зарядки встроенного аккумулятора ёмкостью 350 мАч, который обеспечивает до 65 минут работы. Фонарь можно заряжать не снимая с оружия, присутствует индикатор уровня заряда. Конструкция продумана и надёжна, выдерживает отдачу любого пистолетного калибра. Диод и прецизионно расчитанный гладкий рефлектор защищает закалённое стекло и стальной безель. Управление амбидекстерное, дублируется с двух сторон. Нажатие на кнопки лёгкое, не сбивает линию прицеливания.
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