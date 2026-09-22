Фонарь светодиодный тактический подствольный Armytek Parma C2IR Pro, с белым 1250 лм и инфракрасным
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
В наличии
Код товара: 715170
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 290 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный тактический подствольный Armytek Parma C2IR Pro, с белым 1250 лм и инфракрасным
Фонарь светодиодный тактический подствольный Armytek Parma C2IR Pro, с белым 1250 лм и инфракрасным
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Фонарь светодиодный тактический подствольный Armytek Parma C2IR Pro, с белым 1250 лм и инфракрасным
Фонарь светодиодный тактический подствольный Armytek Parma C2IR Pro, с белым 1250 лм и инфракрасным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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