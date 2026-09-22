Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2330 лм, 295 м, теплый свет
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2330 лм, 295 м, теплый свет
Тактический фонарь Armytek Viking теплого света представляет собой профессиональный инструмент, созданный для тактического применения и охоты. Оптимальное сочетание крупного центрального пятна и широкой боковой засветки обеспечивает эффективное обнаружение и быструю идентификацию целей на ближних и средних дистанциях. Цифровая стабилизация светового потока гарантирует пользователю стабильно высокую яркость луча на протяжении всего времени работы. Система теплоотвода в сочетании с активной термозащитой надежно предотвращает перегрев внутренних компонентов и корпуса даже в самых интенсивных и длительных сценариях использования. Защита автоматически снижает яркость при достижении пороговой температуры +58 °C, обеспечивая безопасность и долгий срок службы устройства. Для удобства эксплуатации в полевых условиях фонарь поддерживает работу как от 1 аккумулятора 18650 Li-ion, так и от 2 батареек типа CR123A, что позволяет адаптировать прибор под наиболее доступные на текущий момент источники питания (приобретаются отдельно). В экономичном режиме автономность устройства достигает 12 дней непрерывной работы – идеальный показатель для длительных выездов на природу. Прочный корпус из авиационного алюминия с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 выдерживает значительные механические нагрузки, включая мощную отдачу огнестрельного оружия, что делает прибор полностью готовым к работе в самых сложных условиях.
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