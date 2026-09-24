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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 10
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 11
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 12
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 13
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 14
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 15
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 16
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 17
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 18
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
5000
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 10
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 11
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 12
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 13
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 14
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 15
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 16
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 17
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 18
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
5000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор

Armytek Viking Pro Max - это тактический фонарь с впечатляющей яркостью в 5000 люмен для решения специализированных задач и для охоты. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают лучшим решением при использовании на ближней и средней дистанции. Оптимальный выбор для высвечивания значительного пространства на открытой местности и в больших помещениях. Наличие двух кнопок управления обеспечивает быстрый доступ к необходимым режимам при использовании фонаря в качестве ручного. Модель работает не только на комплектном элементе питания, но и на любом стандартном аккумуляторе 21700 Li-Ion, а также, благодаря адаптеру, на аккумуляторе 18650 Li-Ion или на двух литиевых батарейках CR123A. Вариативность элементов питания позволяет значительно повысить автономность.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
5000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek Viking Pro Max - это тактический фонарь с впечатляющей яркостью в 5000 люмен для решения специализированных задач и для охоты. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают лучшим решением при использовании на ближней и средней дистанции. Оптимальный выбор для высвечивания значительного пространства на открытой местности и в больших помещениях. Наличие двух кнопок управления обеспечивает быстрый доступ к необходимым режимам при использовании фонаря в качестве ручного. Модель работает не только на комплектном элементе питания, но и на любом стандартном аккумуляторе 21700 Li-Ion, а также, благодаря адаптеру, на аккумуляторе 18650 Li-Ion или на двух литиевых батарейках CR123A. Вариативность элементов питания позволяет значительно повысить автономность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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