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Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 10
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 11
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Тип питания
батарея/аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 10
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 11
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор

Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор – стоимость товара 4600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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