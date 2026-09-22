Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Тип питания
батарея/аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 715162
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4 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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