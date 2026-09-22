Top.Mail.Ru
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 10
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 11
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 12
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 13
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 14
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 15
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 16
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 17
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 18
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 19
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 20
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 21
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 22
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 23
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 24
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 25
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 26
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 27
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 28
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 29
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 30
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 31
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 32
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 33
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 34
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 35
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Тип питания
батарея/аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 10
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 11
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 12
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 13
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 14
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 15
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 16
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 17
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 18
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 19
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 20
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 21
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 22
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 23
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 24
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 25
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 26
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 27
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 28
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 29
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 30
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 31
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 32
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 33
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 34
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 35
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор

Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, теплый свет, 1020 лм, аккумулятор - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...