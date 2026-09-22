Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand, 1400 лм, теплый свет, аккумул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715160
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand, 1400 лм, теплый свет, аккумул
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand, 1400 лм, теплый свет, аккумул
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand, 1400 лм, теплый свет, аккумул
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand, 1400 лм, теплый свет, аккумул - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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