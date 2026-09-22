Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму
Dobermann Pro — это модель с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Сочетание компактного корпуса и впечатляющих характеристик светового потока делает Dobermann Pro фонарем 2 в 1 для тактического использования и на каждый день. Фонарь яркостью в 1400 люмен лучше всего подходит для решения задач на средних дистанциях в 100-200 метров (максимальная дистанция света 363 метра). Dobermann Pro можно брать с собой в продолжительные поездки или на природу. Как и все модели обновленной тактической линейки, это готовое высокотехнологичное решение с аккумулятором и магнитным кабелем для зарядки от любого USB источника питания. Стандартный диаметр корпуса в 1 дюйм позволяет использовать фонарь с дополнительными тактическими аксессуарами: любыми подствольными креплениями и оригинальными выносными кнопками. Для удобного ежедневного ношения в комплект входят прочный нейлоновый чехол, стальная клипса и ремешок на руку.
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