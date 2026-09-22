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Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул

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Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 1
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 2
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 3
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 4
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 5
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 6
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 7
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 8
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 9
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 10
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 11
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 12
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 13
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 14
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 15
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 16
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 17
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, ручной, универсальный
Количество режимов работы
15
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1500
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 1
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 2
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 3
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 4
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 5
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 6
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 7
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 8
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 9
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 10
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 11
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 12
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 13
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 14
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 15
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 16
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 17
  • Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, ручной, универсальный
Количество режимов работы
15
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул

Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, ручной, универсальный
Количество режимов работы
15
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел., 1500 лм, 130 лм, 180 лм., аккумул - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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