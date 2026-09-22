Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
Флагман серии Prime, в котором рекордная мощность светового потока 4000 люмен сочетается с впечатляющей дальностью 260 метров. Получив высокую дальнобойность, фонарь при этом сохранил широкий угол света, характерный для других моделей серии. Prime C2 Pro Max станет отличным решением для повседневного использования на открытой местности. Он позволит подсветить значительную территорию во время прогулки с собакой в парке или во время кемпинга в лесу. Фонарь незаменим в качестве источника аварийного освещения: в больших помещениях, например, на производстве, или в случае неисправности автомобиля на дороге. Prime C2 Pro Max — это универсальная модель для специалистов в сфере охранной деятельности. Луч с большим центральным пятном и широкой засветкой оптимален как для применения на близких дистанциях, так и для высвечивания отдельных удаленных объектов при патрулировании территории. Еще одна важная особенность — рекордное время работы в базовых режимах, более 20 часов на одном заряде комплектного аккумулятора 21700 Li-Ion. Фонарь также работает на распространенном элементе питания 18650 Li-Ion с использованием адаптера. Модель имеет несколько вариантов фиксации благодаря наличию чехла, ремешка из паракорда и встроенного магнита в задней крышке. Совместима с опциональными цветными фильтрами для решения специализированных задач.
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