Фильтр для фонарей Armytek Predator/Viking, синий (для охоты)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715148
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х2
Вес, г.
30
Описание товара Фильтр для фонарей Armytek Predator/Viking, синий (для охоты)
Фильтр для фонарей Armytek Predator/Viking, синий (для охоты)
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Фильтр для фонарей Armytek Predator/Viking, синий (для охоты)
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