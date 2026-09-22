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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор

Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
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Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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