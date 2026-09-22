Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1200 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 715131
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Загружаем...
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Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
300
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1200 лм, холодный свет, аккумулятор
Wizard C2 — обновленная версия первого мультифонаря в истории Armytek. Яркость света данной модели достигает 1200 люмен на расстоянии до 108 метров. Аккумулятор 18650 Li-Ion емкостью 3200 мАч заряжается в фонаре с использованием специального магнитного USB-кабеля. Универсальным Wizard C2 делает возможность нескольких вариантов фиксации: на металлических поверхностях благодаря магниту в задней крышке, на одежде, ремне или сумке с помощью клипсы, на голове в паре с комфортным налобным креплением. Wizard C2 можно также использовать в качестве велофары или основного источника света индустриального рабочего — фонарь совместим с велокреплением ABM-01 и креплением на каску AHM-02.
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Wizard C2 — обновленная версия первого мультифонаря в истории Armytek. Яркость света данной модели достигает 1200 люмен на расстоянии до 108 метров. Аккумулятор 18650 Li-Ion емкостью 3200 мАч заряжается в фонаре с использованием специального магнитного USB-кабеля. Универсальным Wizard C2 делает возможность нескольких вариантов фиксации: на металлических поверхностях благодаря магниту в задней крышке, на одежде, ремне или сумке с помощью клипсы, на голове в паре с комфортным налобным креплением. Wizard C2 можно также использовать в качестве велофары или основного источника света индустриального рабочего — фонарь совместим с велокреплением ABM-01 и креплением на каску AHM-02.
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650, 1200 лм, холодный свет, аккумулятор – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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