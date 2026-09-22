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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 8
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715125
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

Уникальный мультифонарь с четырьмя светодиодами для впечатляющего ультрафиолетового и белого света. Модель с четырьмя мощными диодами подходит для тех, кому нужен фонарь как для ежедневного, так и для узкоспециализированного профессионального использования. Дополнительный ультрафиолетовый свет позволяет осуществлять поиск утечек промышленных жидкостей с использованием флуоресцентного маркера на производстве и во время сервисного обслуживания, идентифицировать биологические жидкости при проведении судебно-медицинской экспертизы, проверять подлинность денежных купюр и паспортов. Белый свет яркостью в 1100 люмен оптимален для вечерних пробежек, велопрогулок, отдыха на природе, работы в гараже и строительства. Универсальность Wizard C2 WUV обусловлена несколькими вариантами фиксации: на голове с помощью прочного налобного крепления, на любом элементе одежды благодаря стальной клипсе, на металлических поверхностях за счет магнита в задней крышке. Модель совместима с фирменными креплениями ABM-01 для установки на велосипеде и AHM-02 для строительной каски.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальный мультифонарь с четырьмя светодиодами для впечатляющего ультрафиолетового и белого света. Модель с четырьмя мощными диодами подходит для тех, кому нужен фонарь как для ежедневного, так и для узкоспециализированного профессионального использования. Дополнительный ультрафиолетовый свет позволяет осуществлять поиск утечек промышленных жидкостей с использованием флуоресцентного маркера на производстве и во время сервисного обслуживания, идентифицировать биологические жидкости при проведении судебно-медицинской экспертизы, проверять подлинность денежных купюр и паспортов. Белый свет яркостью в 1100 люмен оптимален для вечерних пробежек, велопрогулок, отдыха на природе, работы в гараже и строительства. Универсальность Wizard C2 WUV обусловлена несколькими вариантами фиксации: на голове с помощью прочного налобного крепления, на любом элементе одежды благодаря стальной клипсе, на металлических поверхностях за счет магнита в задней крышке. Модель совместима с фирменными креплениями ABM-01 для установки на велосипеде и AHM-02 для строительной каски.
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