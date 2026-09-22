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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1023
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715121
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1023
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор

Elf C2 с зарядным разъемом USB-C — это обновление популярной модели. Фонарь отличается простым управлением, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с яркостью до 1100 люмен и дальностью до 105 метров подходит для отдыха за городом, занятий спортом, ремонта и профессиональной деятельности. Elf C2 работает рекордные 6.5 месяцев в минимальном режиме и неограниченное время как фонарь-лампа — без аккумулятора, напрямую от любого источника питания с выходом USB. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости постоянно носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также стальной клипсе и налобному креплению в комплекте, фонарь можно фиксировать на голове, одежде или на металлических поверхностях. Elf C2 также совместим с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1023
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Elf C2 с зарядным разъемом USB-C — это обновление популярной модели. Фонарь отличается простым управлением, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с яркостью до 1100 люмен и дальностью до 105 метров подходит для отдыха за городом, занятий спортом, ремонта и профессиональной деятельности. Elf C2 работает рекордные 6.5 месяцев в минимальном режиме и неограниченное время как фонарь-лампа — без аккумулятора, напрямую от любого источника питания с выходом USB. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости постоянно носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также стальной клипсе и налобному креплению в комплекте, фонарь можно фиксировать на голове, одежде или на металлических поверхностях. Elf C2 также совместим с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.
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Отзывы


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