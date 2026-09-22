Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1023 лм, теплый свет, аккумулятор
Elf C2 с зарядным разъемом USB-C — это обновление популярной модели. Фонарь отличается простым управлением, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с яркостью до 1100 люмен и дальностью до 105 метров подходит для отдыха за городом, занятий спортом, ремонта и профессиональной деятельности. Elf C2 работает рекордные 6.5 месяцев в минимальном режиме и неограниченное время как фонарь-лампа — без аккумулятора, напрямую от любого источника питания с выходом USB. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости постоянно носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также стальной клипсе и налобному креплению в комплекте, фонарь можно фиксировать на голове, одежде или на металлических поверхностях. Elf C2 также совместим с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.
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