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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый

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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 9
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 10
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 11
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 12
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 13
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 14
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 15
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 16
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 17
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 18
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 19
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 20
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 21
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 22
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 23
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 24
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 25
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 26
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 27
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 28
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 29
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 30
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 31
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 32
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 33
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 34
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 35
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 36
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 37
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 39
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 41
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 42
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 43
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Тип питания
аккумулятор
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 5
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 7
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 8
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 9
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 10
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 11
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 12
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 18
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 19
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 20
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 21
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 22
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 23
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 24
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 25
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 26
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 27
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 28
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 29
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 30
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 31
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 32
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 33
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 34
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 35
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 36
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 37
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 38
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 39
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 40
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 41
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 42
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 43
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715109
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый

?Ключевые характеристики\nКомпактный мультифонарь с белым, красным, зеленым, синим и инфракрасным светом, оснащённый встроенным аккумулятором Li-Pol 600 мАч и зарядным разъемом USB-C. Идеален для повседневного использования и специальных задач благодаря широкому углу света 180° и универсальному набору цветов.\n\n?Преимущества и отличия\nУдобное управление одной кнопкой с двойным кликом для переключения цвета, надёжная защита по стандарту IP67, возможность крепления на голову, запястье, велосипед и одежду с помощью различных аксессуаров. Встроенный аккумулятор с цветной индикацией зарядки и прочный корпус из пластика.\n\n?Практичность\nМодель оснащена множеством вариантов крепления, включая налобную ленту, силиконовые кольца и клипсу, что обеспечивает комфортное использование в спорте, туризме и повседневной жизни. Возможность работы напрямую от Powerbank или любого USB источника питания.\n\n?Уникальность\nФонарь сочетает в себе шесть видов света, включая инфракрасный для скрытного использования с приборами ночного видения, а также уникальное полностью светящееся тело и высокую ударопрочность с гарантией 5 лет.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики\nКомпактный мультифонарь с белым, красным, зеленым, синим и инфракрасным светом, оснащённый встроенным аккумулятором Li-Pol 600 мАч и зарядным разъемом USB-C. Идеален для повседневного использования и специальных задач благодаря широкому углу света 180° и универсальному набору цветов.\n\n?Преимущества и отличия\nУдобное управление одной кнопкой с двойным кликом для переключения цвета, надёжная защита по стандарту IP67, возможность крепления на голову, запястье, велосипед и одежду с помощью различных аксессуаров. Встроенный аккумулятор с цветной индикацией зарядки и прочный корпус из пластика.\n\n?Практичность\nМодель оснащена множеством вариантов крепления, включая налобную ленту, силиконовые кольца и клипсу, что обеспечивает комфортное использование в спорте, туризме и повседневной жизни. Возможность работы напрямую от Powerbank или любого USB источника питания.\n\n?Уникальность\nФонарь сочетает в себе шесть видов света, включая инфракрасный для скрытного использования с приборами ночного видения, а также уникальное полностью светящееся тело и высокую ударопрочность с гарантией 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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