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Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм

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Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм

Аккумуляторный кемпинговый фонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB с холодным и зеленым светом — идеальное решение для любителей туризма и активного отдыха на природе. Он с легкостью поместится в рюкзаке и станет надежным спутником в любых условиях. Фонарь можно использовать как налобный, бытовой на каждый день, для спорта и велофонарь. Комфортный широкий луч полностью обновленной оптической системы, стальной безель и закаленное стекло с просветляющим покрытием для защиты TIR-линзы. Инновационная технология позволяет использовать любые стандартные аккумуляторы 18650 Li-Ion. Полная защита от короткого замыкания даже в случае контакта магнитного порта с металлическими предметами. Активная защита от перегрева выше +58 °С в режиме реального времени и предупредительная индикация низкого заряда батареи. Полная защита от воды, грязи и пыли по стандарту IP68 — фонарь продолжает работать даже после погружения на глубину 10 м. Выдерживает падение с высоты до 10 м. Надежный и водонепроницаемый магнитный порт. В комплекте: фонарь, аккумулятор, магнитная USB-зарядка, налобное крепление, стальная клипса, 2 запасных уплотнительных кольца, инструкция на 8 языках.

Отзывы о товаре Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
кемпинговый, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
4
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный кемпинговый фонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB с холодным и зеленым светом — идеальное решение для любителей туризма и активного отдыха на природе. Он с легкостью поместится в рюкзаке и станет надежным спутником в любых условиях. Фонарь можно использовать как налобный, бытовой на каждый день, для спорта и велофонарь. Комфортный широкий луч полностью обновленной оптической системы, стальной безель и закаленное стекло с просветляющим покрытием для защиты TIR-линзы. Инновационная технология позволяет использовать любые стандартные аккумуляторы 18650 Li-Ion. Полная защита от короткого замыкания даже в случае контакта магнитного порта с металлическими предметами. Активная защита от перегрева выше +58 °С в режиме реального времени и предупредительная индикация низкого заряда батареи. Полная защита от воды, грязи и пыли по стандарту IP68 — фонарь продолжает работать даже после погружения на глубину 10 м. Выдерживает падение с высоты до 10 м. Надежный и водонепроницаемый магнитный порт. В комплекте: фонарь, аккумулятор, магнитная USB-зарядка, налобное крепление, стальная клипса, 2 запасных уплотнительных кольца, инструкция на 8 языках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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