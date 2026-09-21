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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч

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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч - фото 1
Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч - фото 1
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
50

Описание товара Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч

Высококачественный аккумулятор с выходным напряжением 3.7V и высокой ёмкостью 3200mAh обеспечит продолжительную и эффективную работу Вашего светодиодного фонаря. Особенности: cделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии (Seiko) возможность работать под высокой нагрузкой. Высокий уровень тока разряда – до 7.5 ампер 4 брендовых полевых транзистора, вместо одного лучшая химия в мире – в аккумуляторах Armytek 3200 mAh – Panasonic (Япония) тройная защита – от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности вентиляционные отверстия с термозащитой, которая срабатывает при перегреве аккумулятора до 500 циклов заряда / разряда до 5 лет работы

Отзывы о товаре Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный аккумулятор с выходным напряжением 3.7V и высокой ёмкостью 3200mAh обеспечит продолжительную и эффективную работу Вашего светодиодного фонаря. Особенности: cделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии (Seiko) возможность работать под высокой нагрузкой. Высокий уровень тока разряда – до 7.5 ампер 4 брендовых полевых транзистора, вместо одного лучшая химия в мире – в аккумуляторах Armytek 3200 mAh – Panasonic (Япония) тройная защита – от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности вентиляционные отверстия с термозащитой, которая срабатывает при перегреве аккумулятора до 500 циклов заряда / разряда до 5 лет работы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч - по цене 2400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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