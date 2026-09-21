Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G)
HIKVISION представляет новый SSD-накопитель объемом 256 Гб, идеально подходящий для различных компьютерных задач. Этот накопитель выполнен в современном форм-факторе M.2 2280, что позволяет ему легко вписаться в большинство современных систем, экономя пространство и обеспечивая высокую производительность. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, диск обеспечивает скорость чтения до 560 МБайт/с и скорость записи до 480 МБайт/с, что делает его отличным выбором для быстрого доступа к данным и их записи. Одной из ключевых особенностей этого SSD является использование надежной 3D NAND флэш-памяти, которая гарантирует высокую производительность и длительный срок службы устройства. Накопитель спроектирован для продолжительной работы, подтверждением чему служит среднее время наработки на отказ до 1 500 000 часов. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD-накопитель HIKVISION демонстрирует впечатляющие показатели по максимальному ресурсу записи — до 70 ТБ, что гарантирует надежное хранение и регулярное использование данных в течение длительного времени. Произведенный в Китае, этот накопитель отличается низким энергопотреблением в 2,5 Вт, что способствует экономии энергии и меньшему тепловыделению, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокой нагрузки. SSD от HIKVISION — это надежное решение, отвечающее всем современным требованиям к производительности и надежности, что делает его отличным выбором как для использования в домашних условиях, так и в офисной среде.
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