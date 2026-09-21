Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T)
Производительный твердотельный накопитель Digma RUN S9 поддерживает интерфейс SATA III, который обеспечивает пропускную способность в 600 МБ/с в отличие от 300 МБ/с у SATA II. Имея обратную совместимость с SATA II, SATA III демонстрирует более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку системы. Это позволит ускорить загрузку операционной системы, запуск программ и игр и сократит время на скачивание файлов. Диск отличается исключительной производительностью: он может считывать данные с максимальной скоростью до 530 МБ/с, а записывать информацию – со скоростью до 510 МБ/с. SSD оснащен энергоэффективным тайваньским контроллером Silicon Motion SM2259XT с новейшей технологией многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. С ними Digma RUN S9 способен быстро обрабатывать большие массивы информации. У SSD впечатляюще большой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения большого количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma RUN S9 имеет высокие показатели ресурса TBW – 960 ТБ. Благодаря широко распространенному, компактному форм-фактору M.2 2280 и толщине всего 2,25 мм накопитель легко установить на ПК или тонкий ноутбук с поддержкой SSD SATA III. Твердотельный накопитель отличается выдающимися качеством и надежностью: срок локальной гарантии на модель составляет три года.
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