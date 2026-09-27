Накопитель SSD AMD SATA-III 960Gb Radeon R3 (R3SL0960G2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 960Gb Radeon R3 (R3SL0960G2)
Представляем вам твердотельный накопитель AMD Radeon R3 Series — надёжное и эффективное решение для хранения данных. Этот SSD-накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы, приложений и файлов. **Основные характеристики:** * Объём: 960 ГБ; * Форм-фактор: 2,5 дюйма; * Интерфейс: SATA III; * Скорость чтения: до N МБ/с; * Скорость записи: до M МБ/с. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, обеспечивая быструю работу и надёжное хранение данных. Он также может быть использован для апгрейда существующих систем, чтобы повысить их производительность. Приобретая SSD AMD Radeon R3 Series, вы получаете качественный продукт от известного производителя, который обеспечит стабильную работу вашего компьютера или ноутбука.
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