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SSD Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) купить в Москве
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Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2)

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Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 1
Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 2
Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 3
Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 4
Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 5
Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 5
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715027
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2)

SSD-накопитель AMD Radeon R3 Series [R3SL480G] превратит любой Ваш компьютер в электронное устройство, успешно справляющееся с загрузкой самых требовательных приложений и игр, а на 480 ГБ Вы сможете разместить все требуемые файлы. Теперь не имеет существенного значения, сколько свободного места осталось на жестком диске Вашего компьютера, ведь Вы можете устанавливать все программы на AMD Radeon R3 Series [R3SL480G]. В отличие от обычных дополнительных дисков, в твердотельных накопителях отсутствуют детали, которые подвержены движению во время работы, именно поэтому такие устройства признаны более надежными, чем иные внешние хранилища информации. При работе с накопителем скорость обработки информации не падает, это стало возможным благодаря высоким скоростным характеристикам работы. Устройство оборудовано передовым контроллером и чипами. Компактные размеры – это залог того, что Вы всегда можете носить с собой устройство и пользоваться им там, где Вам потребуется.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
470
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель AMD Radeon R3 Series [R3SL480G] превратит любой Ваш компьютер в электронное устройство, успешно справляющееся с загрузкой самых требовательных приложений и игр, а на 480 ГБ Вы сможете разместить все требуемые файлы. Теперь не имеет существенного значения, сколько свободного места осталось на жестком диске Вашего компьютера, ведь Вы можете устанавливать все программы на AMD Radeon R3 Series [R3SL480G]. В отличие от обычных дополнительных дисков, в твердотельных накопителях отсутствуют детали, которые подвержены движению во время работы, именно поэтому такие устройства признаны более надежными, чем иные внешние хранилища информации. При работе с накопителем скорость обработки информации не падает, это стало возможным благодаря высоким скоростным характеристикам работы. Устройство оборудовано передовым контроллером и чипами. Компактные размеры – это залог того, что Вы всегда можете носить с собой устройство и пользоваться им там, где Вам потребуется.
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