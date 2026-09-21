Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 480Gb Radeon R3 (R3SL0480G2)
SSD-накопитель AMD Radeon R3 Series [R3SL480G] превратит любой Ваш компьютер в электронное устройство, успешно справляющееся с загрузкой самых требовательных приложений и игр, а на 480 ГБ Вы сможете разместить все требуемые файлы. Теперь не имеет существенного значения, сколько свободного места осталось на жестком диске Вашего компьютера, ведь Вы можете устанавливать все программы на AMD Radeon R3 Series [R3SL480G]. В отличие от обычных дополнительных дисков, в твердотельных накопителях отсутствуют детали, которые подвержены движению во время работы, именно поэтому такие устройства признаны более надежными, чем иные внешние хранилища информации. При работе с накопителем скорость обработки информации не падает, это стало возможным благодаря высоким скоростным характеристикам работы. Устройство оборудовано передовым контроллером и чипами. Компактные размеры – это залог того, что Вы всегда можете носить с собой устройство и пользоваться им там, где Вам потребуется.
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