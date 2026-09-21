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SSD Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) купить в Москве
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Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2)

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Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 1
Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 2
Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 3
Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 4
Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 5
Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 5
  • Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715026
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
64

Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2)

SSD накопитель AMD с объемом 256 ГБ представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для использования как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Устройство оснащено форм-фактором 2.5, что обеспечивает его совместимость с широким спектром систем. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, накопитель обеспечивает высокие скорости передачи данных, достигая до 530 МБ/с при чтении и до 450 МБ/с при записи. Основой для данного накопителя служит современная технология флэш-памяти 3D NAND, которая предлагает высокую плотность хранения и отличную производительность наряду с улучшенной энергоэффективностью. Производитель гарантирует максимальный ресурс записи на уровне 450 Тб, что делает накопитель долговечным и надежным решением для повседневного использования и работы с большими объемами данных. Изготовленный в Китае, SSD накопитель AMD сочетает в себе инновационные технологии и качественное исполнение, удовлетворяя современные требования к высокой скорости и надежности хранения данных. Этот накопитель станет отличным выбором для пользователей, стремящихся улучшить производительность своих систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель AMD с объемом 256 ГБ представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для использования как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Устройство оснащено форм-фактором 2.5, что обеспечивает его совместимость с широким спектром систем. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, накопитель обеспечивает высокие скорости передачи данных, достигая до 530 МБ/с при чтении и до 450 МБ/с при записи. Основой для данного накопителя служит современная технология флэш-памяти 3D NAND, которая предлагает высокую плотность хранения и отличную производительность наряду с улучшенной энергоэффективностью. Производитель гарантирует максимальный ресурс записи на уровне 450 Тб, что делает накопитель долговечным и надежным решением для повседневного использования и работы с большими объемами данных. Изготовленный в Китае, SSD накопитель AMD сочетает в себе инновационные технологии и качественное исполнение, удовлетворяя современные требования к высокой скорости и надежности хранения данных. Этот накопитель станет отличным выбором для пользователей, стремящихся улучшить производительность своих систем.
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