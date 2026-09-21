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SSD Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R)

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Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 1
Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 2
Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 3
Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 4
Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
  • Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715007
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
105

Описание товара Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R)

Накопитель SSD ADATA SU650 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Он обеспечивает высокую производительность и большой объём памяти, что делает его идеальным выбором для хранения данных и запуска приложений. **Основные характеристики:** * **Тип комплектации:** RTL. * **Среднее время наработки на отказ (MTBF):** 2000 тыс. часов — высокая надёжность и долгий срок службы. * **Максимальная скорость чтения:** до 520 МБ/с. * **Максимальная скорость записи:** до 450 МБ/с. * **Тип интерфейса:** SATA — совместимость с большинством настольных компьютеров. * **Назначение:** для настольных компьютеров (Desktop). * **Номинальный объём:** 2000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Форм-фактор накопителя:** 2.5' — компактный размер, который легко впишется в любой компьютер. Выбирайте SSD ADATA SU650 и наслаждайтесь быстрой работой вашего компьютера!

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD ADATA SU650 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Он обеспечивает высокую производительность и большой объём памяти, что делает его идеальным выбором для хранения данных и запуска приложений. **Основные характеристики:** * **Тип комплектации:** RTL. * **Среднее время наработки на отказ (MTBF):** 2000 тыс. часов — высокая надёжность и долгий срок службы. * **Максимальная скорость чтения:** до 520 МБ/с. * **Максимальная скорость записи:** до 450 МБ/с. * **Тип интерфейса:** SATA — совместимость с большинством настольных компьютеров. * **Назначение:** для настольных компьютеров (Desktop). * **Номинальный объём:** 2000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Форм-фактор накопителя:** 2.5' — компактный размер, который легко впишется в любой компьютер. Выбирайте SSD ADATA SU650 и наслаждайтесь быстрой работой вашего компьютера!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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